» أغلى صفقة في التاريخ.. لاعب يوافق على توقيع عقد بنصف مليار

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كرة القدم الأمريكية

نادرًا ما تتطرق الصحف والمواقع الرياضية خارج الولايات المتحدة لأخبار كرة القدم الأمريكية، ولكن عندما تفعل، فإن الأمر يستحق ويستدعي ذلك.
المال الذي يدور في هذه الرياضة، قد يفاجئ كل من ليست له دراية بالثقافة الأمريكية المعاصرة، فبالنسبة لمعظم سكان الولايات المتحدة، كرة القدم (الأمريكية) هي الرياضة رقم واحد في البلاد.

وجاء الاتفاق الجديد لنجم كرة القدم الأمريكية، باتريك ماهومس مع فريقه كانساس سيتي تشيفز، لتمديد تعاقدهما مقابل مبلغ خيالي، ليؤكد كل ما سبق.

وينص الاتفاق على تمديد ماهومس، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، لعقده مع كانساس سيتي، لمدة عشرة أعوام، مقابل 450 مليون دولار.

وقد تصل قيمة صفقة التمديد إلى 503 ملايين دولار، وتتضمن 140 مليون دولار كتأمين لحالات الإصابة.


وسيتجاوز ماهومس بذلك، عقد نجم البيسبول مايك تروت مع لوس أنجلوس أنجلز، ليصبح صاحب أغلى عقد في تاريخ الرياضة.

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