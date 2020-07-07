بعد طول غياب.. أمير سعودي : انتظروا هذه المفاجأة

07 يوليه 2020 - 01:03 م

كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن عمل فني جديد يتم الإعداد له في المملكة العربية السعودية.

وقام الأمير بن مساعد والذي تغيب كثيرا على حسابه في تويتر بالتغريد مجددا، حيث نشر صورة تحمل عنوان " الوطكن الأعز" لملوك السعودية منذ بداية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ونهاية بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلق عليه بالقول :" عمل فني وطني جديد قريبًا.. إن شاء الله".

وعقب عودة بن مساعد كتب على تويتر قائلا :" بودي أرد على جميع الأحبة كل باسمه ولكن من له كرمكم يعذر .. وأنا أيضًا اشتقت لكم .. أخذت راحة قصيرة من تويتر .. وعلها عودة تسعد الأحبة وتنكد على سواهم".

وعلق أحد متابعيه عقب عودته :" كثيرون يغيبون ويعودون في التويتر دون أن نشعر رغم حبنا وتقديرنا لهم ،تماماً مثل النجوم في السماء حين يبهرنا بريقها في ليلة ثم تختفي في ليلة تالية فلا نفتقدها .لكن حين يغيب القمر نبحث عنه وننتظر عودته ليملأ أرواحنا فرحا .هو أنت أيها القمر المضيئ أينما ظهرت .عوداً حميداً سمو الأمير" .