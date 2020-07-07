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الجندي: ستذهبون إلى سلة المهملات

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإمام الشعراوي أعاد طرح مفهوم المضمون القرآني وتطرق إلى جزئيات كثيرة .

 الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الإمام الشعراوي هوجم كثيرًا وكان له أعداء ومنتقدون ومعارضون كثر لكن علمه بقى وأعداؤه سيذهبون إلى سلة المهملات".

وتابع: "الفقه وتفسير القرآن يتجدد بصورة دائمة وفق باب الاجتهاد، مشيرًا إلى أنه في السابق كنا نفسر آيات القرآن أن السماء رفعها الله بلا عمد، لكن مع الاجتهاد في النص وجدنا أن السماء مرفوعة بعمد لا نراها.

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