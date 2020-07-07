رقم قياسي لصلاح جديد بالدوري الإنجليزي

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متابعات- الدويني فولي

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

هدافين

حقق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول إنجازا جديدا ودخل تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن ساهم بـ100 هدف من 116 مباراة له فى البريميرليج (73 هدفًا، 27 أسيست) ليصبح أسرع لاعب غير إنجليزى يساهم بـ100 هدف فى تاريخ البريميرليج.
وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب «أنفيلد»، أمس الأول، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 89 نقطة، وضمن الريدز رسميا لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، فيما يتواجد أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وشارك النجم المصرى محمد صلاح من بداية المباراة مع ليفربول وحتى النهاية، وشارك محمود حسن «تريزيجيه» أيضًا مع أستون فيلا من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 85، فى الوقت الذى جلس فيه أحمد المحمدى على مقاعد بدلاء الفيلانز طوال اللقاء.

ويرغب ليفربول فى كسر الرقم المسجل باسم مانشستر سيتى والمتمثل فى حصد أكثر من 100 نقطة خلال موسم واحد، حيث يتبقى له 12 نقطة فقط، وأمامه 5 جولات متبقية على النهاية.




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