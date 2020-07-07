بث مباشر.. جنازة عسكرية لـ"العصار" بحضور السيسي

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وفاة

السيسي

محمد العصار

"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لوقائع جنازة الفريق محمد العصار، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل إلى مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتقام اليوم جنازة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وأحد أهم الوجوه في العشر سنوات الأخيرة، وكان من بين رموز ثورة 30 يونيو، والذى شهدت وزارة الإنتاج الحربى في عهده طفرة كبيرة للغاية في مختلف المجالات، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحه وشاح النيل ورتبة الفريق الفخرى قبل وفاته.

 وولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو.

شاهد البث..

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