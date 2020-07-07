أول رد من "الري" على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

07 يوليه 2020 - 11:08 ص

عقب الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، على انتشار بعض صور الأقمار الصناعية على مواقع التواصل التي توحي ببدء إثيوبيا في ملء السد دون موافقة مصر، قائلاً: "هناك تعهد من إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء أحادي في أزمة سد النهضة، ولكل حادث حديث".



وأوضح السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشاركة مصر في مفاوضات سد النهضة أمس، استمرت أكثر من أربع ساعات ونصف، ويأتي استكمالا للمفاوضات التي بدأت بالأمس، مؤكدا أن الخلافات ما زالت قائمة حول المسار الفني والقانوني رغم الاجتماعات المطولة.



وتابع: "الطرف الإثيوبي ارتد على كل ما وافق عليه سابقًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها رغبة حقيقية في الوصول لاتفاق، ولذلك تتمسك بكل بادرة أمل في المفاوضات، معقبًا: "المفاوضات مرتبطة بجدول زمني ينتهي يوم السبت المقبل، متمنيًا الوصل لاتفاق قبل هذا الموعد".

