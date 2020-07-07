أول تعليق من التعليم عن تسريب " الفيزياء" و " التاريخ"

متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صور الامتحانات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة ،غير صحيحة .
و أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور وأنها لا تمت للامتحان بأي صلة ، مهيبة بأولياء الأمور ألا ينساقوا وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة .
جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء يؤدي 677 ألف طالب بالثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية بشقيها " علمي علوم وعلمي رياضة " و التاريخ للشعبة الأدبية في 56 ألف لجنة علي مستوي الجمهورية .
عصر03:44 م
فجر
03:22
شروق
05:02
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
19:07
عشاء
20:37