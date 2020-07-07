أول تعليق من التعليم عن تسريب " الفيزياء" و " التاريخ"

07 يوليه 2020 - 11:02 ص

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صور الامتحانات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة ،غير صحيحة .

و أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور وأنها لا تمت للامتحان بأي صلة ، مهيبة بأولياء الأمور ألا ينساقوا وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة .

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء يؤدي 677 ألف طالب بالثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية بشقيها " علمي علوم وعلمي رياضة " و التاريخ للشعبة الأدبية في 56 ألف لجنة علي مستوي الجمهورية .