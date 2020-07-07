محافظ الفيوم عن طفل المستشفى المقيد: إجراء طبي

07 يوليه 2020 - 10:54 ص

رد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على الصورة التي تم تداولها لطفل مقيد اليد داخل المستشفى، قائلاً: إن هذا إجراء طبي ضروري لأنه كان في حالة إعياء شديدة تتطلب إعطاءه بعض المحاليل التي تتطلب تقييد حركته.



وأضاف "الأنصاري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم سحب البصمة الوراثية للطفل، وتوفير كل ما يلزم لرعايته، مشيدًا بدور وزارة التضامن التي ساهمت في ذلك.



وتابع: "أن أجهزة الأمن بالمحافظة رصدت طفلا بإحدى الأسر تظهر عليه علامات الإعياء الشديدة وبشرته تختلف عنهم، فتم التعامل الأمني معهم ونقل الطفل لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، معقبا: "عمر الطفل عام ونصف تقريبًا واهتمامي به من منطلق الإنسانية ولا علاقة لكوني محافظًا، موضحا أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الأسرة التي كان الطفل بحوزتهم.

