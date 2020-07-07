شوبير: الأهلي حسم صفقة سوبر والإعلان خلال ساعات

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أكد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن الأهلى تواصل إلى اتفاق نهائي مع المقاولون العرب بشأن الحصول على نجمه طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي يتم وضع الرتوش الأخيرة بها في الوقت الحالي".

وأضاف: "نادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع نظيره المقاولون بشأن انتقال اللاعب، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع: "رغبة اللاعب حسمت الأمر في انتقاله إلى النادي الأهلي، والمقاولون كان واضحًا من البداية وأكد أن رغبة اللاعب هي الحاسمة ".

وأكمل: "خلال وقت قصير للغاية سيتم إعلان انتقال طاهر محمد طاهر للأهلى وهى صفقة قوية ورائعة للمارد الأحمر فى ظل القدرات الجيدة التى يمتلكها".

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