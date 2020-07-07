إعلامي لـ"أصالة": أنا محام وهدافع عنك

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أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة ضد حكومة الوفاق الليبية، قائلاً: "بقول للفنانة أصالة أنا محام ويشرفني الوقوف بجانبك والدفاع عنك".

وأضاف خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون" أنه متبرع للدفاع عن الفنانة أصالة في حالة قيام حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، رفع قضية ضدها.

وأوضح أن قيام المطربة الكبيرة بعمل أغنية وضعت فيها صورة الرئيس السيسي بجوار صورة المجاهد الليبي عمر المختار هو سبب الخلاف بينها وبين حكومة الوفاق.

وتابع: "الفن جزء أصيل ومعبر عن الحالة الوطنية، وعلى السراج أن يبحث عن الأرض والمحتل الذي جاء به، بدل ما أنت يا سراج بتدور على أصالة".

وأثارت أغنية "الحب والسلام" غضب الوفاق وكانت النجمة السورية أصالة قد طرحت أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الحالي، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.

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