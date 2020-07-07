» جدل بين الإبراشي وعم طفل المنوفية المتوفى

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المنوفية

الإبراشي

الأولى

الطائرات الورقية

حذر عصام جمال، عم الطفل مهاب محمود جمال الذى توفى بسبب الطائرة الورقية، المواطنين من لعب أطفالهم بالطائرات الورقية، موضحًا أن ابن شقيقه عندما علقت طائرته في أحد أعمدة الضغط العالي صعد لإنزالها ولكنه سقط على الأرض ودخل المستشفى على أثرها وتوفى بعد 15 يومًا.

واتهم "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الأجهزة الطبية بالمستشفى بالتقصير في علاج نجل شقيقه، معقبا: "الطفل دخل المستشفى وهو يعانى من كسور في الظهر، وكان بيكلمنى " .

من جانبه علق مقدم البرنامج، قائلا: "أنا تواصلت مع المستشفى وقالوا لي إن حالة الطفل كانت خطرة وتحتاج لعملية في المخ بسبب تعرضه لماس كهربائي شديد".


وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يرصد لحظة سقوط الطفل، وطالبوا من الآباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى ويتسبب في فقدان أحبائهم.

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