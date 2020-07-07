» سمير فرج: العصار أول من فعل هذا الشيء بأمر من الرئيس

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الحدث

العصار

سمير فرج

الحديدي

نعي الدكتور اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، ومدير الشئون المعنوية الأسبق، اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

 وقال "فرج"، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "كنا ولاد دفعة واحدة، لكنني تخرجت في الكلية الحربية وتخرج هو في الفنية العسكرية وهو رجل منضبط وقدير، محبوب من الجميع، لم تكن له عداءات مع أحد، عسكري فاهم متعلم في أصول التسليح وهي أخطر وظيفة في القوات المسلحة".

وتابع: "له الفضل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يعود إليه بتكليف من الرئيس السيسي، كلفه به منذ عامين والذي سيتم افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في غضون شهرين، مضيفًا شركة النصر للسيارات التي اعتراها الإهمال، وأوشكت على السقوط كان له الفضل في شرائها وإعادة الروح إليها.

وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

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