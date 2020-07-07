  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
بحث متقدم
صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

رقم قياسي لصلاح جديد بالدوري الإنجليزي

البابا تواضروس الثاني

"صلوا لأجلي".. حقيقة تعرض البابا تواضروس لأزمة صحية

هل يرث "العصار" تركة شريف إسماعيل؟

بث مباشر.. جنازة عسكرية لـ"العصار" بحضور السيسي

شوبير

شوبير: الأهلي حسم صفقة سوبر والإعلان خلال ساعات

سد النهضة

أول رد من "الري" على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

أصالة

إعلامي لـ"أصالة": أنا محام وهدافع عنك

الإبراشي

تنازلت عن حقها.. مفاجأة تقلب الموازين بواقعة تحرش كلية الفنون

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

زاهي حواس: حاولت أن أقبل يد سوزان مبارك.. لهذا السبب

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

لقاء جمع بين العصار ومرسي وهذا ما حدث

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب بملابسه الداخلية.. جريمة تقشعر لها الأبدان

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب عاريا.. جريمة تقشعر لها الأبدان

عن قضية الشاب المتحرش..

"القومي للمرأة": القضية في أيد أمينة

آخر الأخبار

رئيس المجلس القومي للمرأة
رئيس المجلس القومي للمرأة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول رد فعل للأزهر بشأن الموقف المصري من ليبيا

#

"أديب" يكشف عن رد فعل تركيا بعد تصريحات السيسي

#

حملة "أياما معدودات": 7 نصائح للمرأة في رمضان لاغتنام الطاعات

#

وزير الخارجية البريطاني: جونسون في أيد أمينة

المحور

التحرش

القومى للمرأة

عقبت ليلى أبوعقل، عضو المجلس القومي للمرأة، على قضية أحمد بسام زكي، متحدث الجامعة الأمريكية، المتهم بالتحرش بـ100 فتاة، قائلة: "إنها لا تستطيع الحديث عن القضية الشاب، كونها ما زالت في حوزة النيابة العامة، والتحقيقات جارية، معقبة: "متخافوش القضية في أيد أمينة".

 وأضافت "أبوعقل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن محاولة الإثارة الجنسية سواء باللفظ أو بالإشارة أو كتابة ذات مدلول جنسي يعتبر تحرشا وفي مقدمة تؤدي للاعتداء الجنسي.

وتابعت: "التحرش إذا وصل أن يكون لمس لأماكن العورة والمعرفة قانونًا، فقد أصبح هتك عرض، مشيرة إلى أن جريمة التحرش تُعد جريمة جديدة على المجتمع المصري، وعقوبتها لا تقل عن حبس 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأعربت عن رفضها أن تكون ملابس الفتاة سبب تعرضها للتحرش، قائلة: "كلام غير صحيح، بدليل أن أيام "الميكروجيب" كانت الناس بتمشي بأمان في الشارع"، موضحة أن التحرش الآن أصبح فرديا وجماعيا، سببه عدم التربية، واهتمام الأسر بأمور أخرى، فضلا عن غياب دور الجامعة والمدرسة.

وطالبت أي فتاة تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش سواء لفظي أو فعلي، أن تتجه فورًا لمكتب النائب العام وتقدم شكوى بما تعرضت له، منوهة بأن انتشار الكاميرات في الشوارع سيساعد في كشف هذه الحوادث سريعًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع الفنان حمادة هلال
» جدل بين الإبراشي وعم طفل المنوفية المتوفى
» إجراءات حازمة للنيابة تجاه متشاجري مسجد المعادي
» بنك الطعام للقاهرة ينعي"الجداوي" بقرار مؤثر
» سائق "لودر" العقار المنهار يكشف كارثة عن الواقعة
» سمير فرج: العصار أول من فعل هذا الشيء بأمر من الرئيس
» بعد 16 سنة يرفض الاعتراف بنسب ابنته بعد اغتصاب الأم
» بعد مقتل الهاشمي .. لجنة قضائية للتحقيق في الاغتيالات
» جامعة الأزهر: التحرش جريمة بغض النظر عن ملابس الفتاة
» وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
» 8 قتلى في تصادم بين طائرتين في الولايات المتحدة‎

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية