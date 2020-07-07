"القومي للمرأة": القضية في أيد أمينة

07 يوليه 2020 - 10:09 ص

عقبت ليلى أبوعقل، عضو المجلس القومي للمرأة، على قضية أحمد بسام زكي، متحدث الجامعة الأمريكية، المتهم بالتحرش بـ100 فتاة، قائلة: "إنها لا تستطيع الحديث عن القضية الشاب، كونها ما زالت في حوزة النيابة العامة، والتحقيقات جارية، معقبة: "متخافوش القضية في أيد أمينة".



وأضافت "أبوعقل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن محاولة الإثارة الجنسية سواء باللفظ أو بالإشارة أو كتابة ذات مدلول جنسي يعتبر تحرشا وفي مقدمة تؤدي للاعتداء الجنسي.



وتابعت: "التحرش إذا وصل أن يكون لمس لأماكن العورة والمعرفة قانونًا، فقد أصبح هتك عرض، مشيرة إلى أن جريمة التحرش تُعد جريمة جديدة على المجتمع المصري، وعقوبتها لا تقل عن حبس 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.



وأعربت عن رفضها أن تكون ملابس الفتاة سبب تعرضها للتحرش، قائلة: "كلام غير صحيح، بدليل أن أيام "الميكروجيب" كانت الناس بتمشي بأمان في الشارع"، موضحة أن التحرش الآن أصبح فرديا وجماعيا، سببه عدم التربية، واهتمام الأسر بأمور أخرى، فضلا عن غياب دور الجامعة والمدرسة.



وطالبت أي فتاة تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش سواء لفظي أو فعلي، أن تتجه فورًا لمكتب النائب العام وتقدم شكوى بما تعرضت له، منوهة بأن انتشار الكاميرات في الشوارع سيساعد في كشف هذه الحوادث سريعًا.

