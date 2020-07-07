» بعد 16 سنة يرفض الاعتراف بنسب ابنته بعد اغتصاب الأم

07 يوليه 2020 - 10:04 ص

روت عزة، ضحية اغتصاب أمها، تفاصيل رفض اعتراف والدها بنسبها بعد مرور 16 سنة من عمرها، قائلة: "إنها لا يُشرفها أن يكون هذا الشخص والدها بسبب ما فعله مع والدتها، معقبة:"مرغمة أن يكون اسمي مرتبط باسمه ومن الخطأ أن انتسب لأحد غيره لأنه والدي للأسف".



وأضافت "عزة"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور": "لو مت لم يفتكرني أحد أو يعترف بي كإنسانة لأنني غير معترف بي"، معقبة: "هو ليه بيعمل معايا كدا أنا ذنبي إيه حسبي الله ونعم الوكيل فى والدي".



وتابعت: "في بداية الأمر كنت أريد أن أعيش مع والدي كأي فتاة وأن يضعني في حضنه ولكني عرفت عنه أشياء لا يشرفني أن يكون مثل هذا الشخص أن يكون أبي، ولكن ماذا أفعل في مثل ظروفي ولم يعترف بي أو بنسبي".

