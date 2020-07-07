لقاء جمع بين العصار ومرسي وهذا ما حدث

07 يوليه 2020 - 09:59 ص

كشف عضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن لقاء جمع بين الفريق الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والرئيس الراحل محمد مرسي قبل ثورة 30 يونيو.



وأضاف "بكري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن الفريق العصار حينما كان مساعدا لوزير الدفاع لشئون التسليح قبل ثورة 30 يونيو، حيث ذهب إلي محمد مرسي ونصحه بأن يستجيب لمطالب المواطنين وأن يعمل على تهدئة الأوضاع في البلد.



وأوضح أن الفريق العصار كان له دور كبير خلال ثورة 25 يناير وكان من العوامل المهمة في تهدئة الأوضاع عقب ثورة 25 يناير ، حيث إنه كان محاور بارعا وأجري العديد من الاتصالات بالقوى السياسية وساعد في إنشاء الأحزاب الخاصة بالثوار.

