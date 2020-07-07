« فجور.. وقلة عقل» مشاري راشد: لهذا السبب أهاجم الإخوان

07 يوليه 2020 - 09:45 ص

نقل المنشد والقاريء الكويتي نصا عن الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن بعض الإخوان يكونون أكثر فجورا في الخصومة، من مخالفيهم.

وبحسب ما نقله مشاري راشد عن القرضاوي من كتابه سيرة ومسيرة :" قال القرضاوي عن فجور الإخوان بالخصومة : "بكل أسف لقد كان رجال المباحث أصدق في الحكم علينا من إخواننا الذين عرفناهم وعرفونا وعايشونا وعايشناهم وهذا ما يعاب علي كثير من الإخوان أنهم إذا أحبوا شخصا رفعوه إلى السماء السابعة وإذا كرهوه هبطوا به إلى الأرض السفلى".

وتساءل مشاري راشد : لماذا أتكلم عن الإخوان دون غيرهم؟ حيث أجاب قائلا : لأن النبي قال عن الخوارج : "هم شر الخلق والخليقة".. ومن صفاتهم: صغار السن يحسنون القيل ويسيئون الفعل يتكلمون بكلمة ظاهرها الحق مثل العدل "وإن الحكم إلا لله".. تكفير وقتل أهل الإسلام بسبب الكبائر كما كفّروا الحكام لمعاصيهم فهم خوارج العصر.

كما تساءل أيضا :" كم كان عمر حسن البنا حين أسس الإخوان في عام 1928م ؟ وأين أسسها ومن هم أعضاء التأسيس.. وكم مضى على أحلامهم ؟