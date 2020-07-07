» جامعة الأزهر: التحرش جريمة بغض النظر عن ملابس الفتاة

07 يوليه 2020 - 09:44 ص

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن التحرش سلوك منحرف دخيل على أخلاق الشعب المصري الأصيل الذي كان دائما ولا يزال رمزا للتدين الوسطي والتمسك بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى مبادئ الأديان والقيم الأصيلة التي تدافع عن الأخلاق وتبتعد عن الرزيلة والفحش من الكلام.





وشدد المحرصاوي، على أن تبرير التحرش هو أكثر جرمًا من التحرش ذاته ، فالتحرش حرام شرعاً - بغض النظر عن ملابس الفتاة - وهو فساد في الأخلاق وهذا أول طريق ضياع الأمم واندثارها، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا.





ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة أن يقوم المجتمع بدوره تجاه هذه الآفة بالتصدي قانونا لكل متحرش بالإبلاغ فورا دون حرج عن هذه الأفعال المنكرة ، فضلًا عن دور الأسرة المهم في التوعية بمخاطر التحرش، مع ضرورة تربية النشء على القيم الأخلاق الحميدة.



