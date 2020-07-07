" مرسيدس" تفاجئ الصين بهذا القرار

07 يوليه 2020 - 09:39 ص

تقوم شركة "مرسيدس بنز" بسحب أكثر من 660 ألف سيارة من الصين، خلال الأشهر المقبلة من هذا العام بسبب احتمالية تسرب الزيت.

وبحسب ما نشره موقع إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، الأسبوع الماضي، فإنه يمكن لسدادة بين مضخة وقود عالية الضغط وأنبوب وقود منخفض الضغط أن تضعف بمرور الوقت، ما يسمح للزيت بالتسرب عند تشغيل المحرك في الطقس البارد.

وكانت وكالة أنباء شينخوا الرسمية قد ذكرت أن سحب السيارات سيبدأ فيه سحب 668954 مركبة في الثامن عشر من ديسمبر.

وأضافت شينخوا أن هذا الإعلان جاء بعد سحب تم الشهر الماضي لنحو 4653 سيارة مرسيدس سيدان مستوردة من الفئة جي تحمل علامات قفل أمان للأطفال غير صحيحة.

وتتضمن العديد من الموديلات التي تم تصنيعها بين فبراير 2013 ويونيو 2017 ومنها سيارات الفئة سي والفئة إي، والفئة في، والفئة جي إل كيه، والفئة سي إل اس، والفئة اس إل سي، والفئة جي إل سي رباعية الدفع والفئة في اس 20 فيتو.

وقد صنّعت شركة "بيجين بنز أوتوموتيف" معظم المركبات في الصين.

بينما جمعّت شركة "فوجيان بنز أوتوموتيف" حوالي 12500 سيارة ،في حين تم استيراد حوالي 36 ألف سيارة.

ومن المقرر أن يقوم التجار باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.