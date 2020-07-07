تدوينة مثيرة لعائض القرني عن "الندالة"

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نذالة الدنيا

وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة لمتابعيه على تويتر، بأنهم ربما يتعرضون إلى غدر ونذالة الدنيا، لكن لطف الله بهم سوف يكون لهم عونا.

وكتب القرني: "سوف تغدر بك الدنيا غدراً يليق بقبحها ونذالتها، وسوف يخذلك الناس خذلاناً يليق بضعفهم وهزالهم، وسوف يجبر الله كسرك جبراً يليق بكرمه، ويلطف بك لُطفاً يليق بإحسانه، ويرحمك رحمةً تليق بجوده، لأنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين" .

وأضاف القرني في نصائحه: "في كل وقت وكل آن رحمته نازلة، ومغفرته حاصلة، فما عليك إلّا أن ترفع أكف الندامة، وتدعو بقلب منكسر : "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي" .

كما طالب القرني محبيه ومتابعيه بضرورة احتساب النية في العمل قائلا :" احتسب النيّة في العمل، فالعمل الشريف عبادة، وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون، أنت إذا نويت بعملك صون عرضك، وكفّ وجهك، صرت كأنك تُصلي في المعمل، والمكتب، والورشة، والمزرعة، والسوق، والمصنع، حوّل الحياة كُلّها إلى عبادة" .


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