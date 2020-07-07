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حسين فهمي: مواقع التواصل " مضيعة".. وحزين لوفاة 4 من أصدقائي بكورونا
حسين فهمي: مواقع التواصل " مضيعة".. وحزين لوفاة 4 من أصدقائي بكورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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مواقع التواصل

حسين فهمي

كورونا

أعرب الفنان حسين فهمي عن أسفه لوفاة 4 من أصدقائه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه لم يغادر منزله منذ أكثر من 3 أشهر عقب تفشي الوباء.

وأضاف فهمي في حوار له مع الشرق الأوسط أن الوباء تسبب في وفاة 4 من أصدقائه، ما أشعره بالحزن طوال الفترة الماضية، منوها بأن هذا الأمر جعلني أخشى على كل المحيطين بي، خصوصا أولادي، حيث التزمنا تماما بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح فهمي في حواره أن كثيرا من الأمور بعد انتهاء أزمة كورونا ستتغير، متسائلا: فعلى سبيل المثال المؤتمرات، إذا كانت تقام أونلاين بهذه السلاسة، فلماذا يتكبد الناس مشقة وتكاليف السفر، وكذلك الدراسة عن بعد ستغير شكل التعليم نفسه.

وعن مشواره الفني يقول: عشت مشواري بحلاوته ومراراته وصراعاته، وحققت نجاحات عدة أفخر بها، والأهم أنني استمتعت بكل لحظة في مشوار حياتي.

وتابع قائلا: أستفيد من النقد الموضوعي الذى يدفعني لتطوير أدائي، ولا أحب الانطباعات الشخصية، وأعيش حياتي من دون فيس بوك ولا إنستجرام، ولا أتابع مواقع التواصل.

 وأكد في حديثه أنني أرى في هذا العالم الافتراضي مضيعة للوقت،  ومع ذلك، فهناك حسابات مزيفة تحمل اسمي وصوري، وقد أبلغت عنها لكنها مستمرة.

وعن انتقاد الآخرين يقول فهمي : "آمنت منذ صغري بحكمة صينية تقول: لن تستطيع أن تسكت الناس، لكنك تستطيع أن تضع قطناً في أذنك"، فوضعت قطناً في أذني، ولم يفرق معي كلام الناس.


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