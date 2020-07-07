» 8 قتلى في تصادم بين طائرتين في الولايات المتحدة‎

07 يوليه 2020 - 09:10 ص

اصطدمت طائرتان سياحيتان صغيرتان ببعضهما، أثناء تحليقهما فوق بحيرة في ولاية آيداهو في شمال غرب الولايات المتّحدة؛ ما أدى لتحطمهما وغرقهما في البحيرة، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية التي رجّحت مصرع كلّ من كان على متنهما وعددهم ثمانية أشخاص.





وأفاد شهود عيان بأنّ الطائرتين اصطدمتا ببعضهما البعض فوق بحيرة ”كور دالين“ التي كانت مكتظة بروّاد السباحة في عطلة نهاية الأسبوع.





وأضاف الشهود أنّ فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث حتّى الآن.





وغداة وقوع الحادث حاولت السلطات تأكيد العدد الدقيق للضحايا، وبينهم أطفال، وتحديد هوياتهم.







وقالت مقاطعة كوتيناي حيث وقع الحادث، إن ”التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرتين كان على متنهما في المجموع ثمانية أشخاص بين ركاب وأفراد طاقم“.









وأضافت في بيان نشره أمس الاثنين ”في هذه المرحلة نعتقد أنه ليس هناك أيّ ناج“.









ولفتت البيان إلى أن حطام الطائرتين استقرّ في قاع البحيرة على عمق نحو 40 مترا، وأنّ فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقعه باستخدام السونار.







