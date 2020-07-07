» وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

07 يوليه 2020 - 09:05 ص

توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عاما.





وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر”: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز“









وأضاف الأمير سطام قائلا: ”تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين“.



