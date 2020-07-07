طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

07 يوليه 2020 - 08:54 ص

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، بشعبيتها العلمية والأدبية، خامس أيام امتحاناتهم هذا العام، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد .









تجدر الإشارة إلي أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت باتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات :









1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا









2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).









3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.









4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير









5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب









6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم .









7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.









8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).









9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.







