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انتحار ممثل شاب في ظروف غامضة .. وتغريدة له تكشف السر

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فنان
فنان

خلود عادل

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انتحار فنان شهير

أعلنت وسائل إعلام انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة وسط تكهنات حول أسباب انتحاره .

وانتحر الممثل الأمريكي بايرون بيرنستين - 31 سنة - في ظروف ما تزال غير مفهومة.

وقالت وسائل إعلام عالمية إن الممثل الشاب عانى من أزمة عاطفية شديدة قبل وفاته .

وكتب "بيرنستين" عددًا من التغريدات عبر تويتر ، قبل وفاته بـ4 أيام قال في إحداها إنه عرض الزواج على حبيبته (بيكا) رغم أنه لم يرها منذ 6 أشهر وأنه يلتزم بذلك إذا وافقت.

وفي تغريدة أخرى عبر الممثل الراحل عن إحباطه من عدم رد حبيبته على عرض الزواج قائلا: يرجى معرفة أن الأشخاص المجنونين مثلي لا يتحكمون في ردود أفعالهم في مثل تلك المواقف.

بعد هذه التغريدات عُثر على الممثل الشاب ميتا وسط إشارات عن انتحاره.

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