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"تنمية المشروعات" يزف بشرى سارة للمتضررين من كورونا

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قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنه تم التعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واجتمعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع السفيرة نبيلة مكرم وتم الاتفاق على كيفية التعامل مع العائدين من الخارج.
وأضاف "عبد الملك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام البقلي، ببرنامج "نبض مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه عاد من المصريين بالخارج حوالي 57 ألف مواطن منهم العالقين بسبب جائحة كورونا، ومنهم من فقد وظائفهم وعادوا إلى أرض الوطن وتم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على فتح فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج والذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا.
وتابع: "كل من يريد إقامة مشروع سواء كان لديه خبرة من عدمه فأن جهاز التعاون سيقف معه بداية من التدريب وإدراة المشروعات ثم المساعدة لإحضار المستدات اللازمة للمشروع إلى أهم نقطة وهي تمويل المشروع"، منوهًا بأن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامه بالمشروعات التي تقام للعائدين من الخارج حتى يتم إدارتها من جانبه بشكل جيد.
وأوضح أنه تم الاجتماع مع العائدين من ليبيا وكانوا 26 فردًا وتم حصر الأفكار والمشروعات التي من ممكن أن يتم إنشاءها لهم والتأكد من الاستعداد لقيادة هذه المشروعات في مختلف الأعمال.

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