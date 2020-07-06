ياسر رزق: الفريق العصار حذر من حرب أهلية

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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن دور الفريق محمد العصار كان كبيرًا، خاصة أنه تولى رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وهو منصب بالغ الأهمية.
وأضاف "رزق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الفريق العصار كان له أدوار أخرى لا يعلمها كثيرون، سواء وقت ثورة يناير أو ثورة 30 يونيو المجيدة.
وتابع أنه يحمل العديد من الكواليس بلقاءاته مع الفريق العصار، منها أنه تلقى اتصالاً في مطلع 2013 من اللواء العصار وقتها، لمناقشة ملفات فيما يسمى لقاء (4 + 4) بوجود أعضاء من القوات المسلحة والمفكرين والكتاب، وكان يدرك جيدا التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن مع الإخوان وكان يحذر من سياسة قصر الاتحادية في عصر الإخوان لأنها كانت ستؤدي لحرب أهلية.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يقام لقاء آخر للتشاور حول الخروج من الأزمة، التي تسبب فيها الإخوان، ولكنه أبلغني برفض مرسي والإخوان إقامة اللقاء.
وأوضح أن الفريق العصار، يحتاج إلى حلقات وصفحات لأنه ذاخر بالمواقف البطولية، فقد ضحى بكل ما يملك من أجل الوطن.
وأردف أن اللقاءات والاتصالات توالت قبل 30 يونيو، وأن االفريق العصار كان يتولى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وطلبت منه السفيرة الأمريكية "آن باترسون"، تأجيل أي قرارات بعد انتهاء المهلة وأكد لها أنه سينقل ذلك للقيادة العامة، وسط رفض للطلب، خاصة أن الهدف كان واضح لمنح الإخوان فرصة.
وأكد أن الفريق العصار، قال له إن الرئيس السيسي، حقق نهضة كبرى للقوات المسلحة وقت توليه وزارة الدفاع.

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