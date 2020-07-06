أسامة هيكل يكشف معاناته مع "كورونا": صعب ولعين

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كشف أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، عن تفاصيل إصابته  وشفائه من فيروس كورونا المستجد، وأربعة من أفراد أسرته.

وقال هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث" ، إنه "كان يشعر بتكسير شديد في العظام وارتفاع في درجة حرارته، إضافة إلى السعال وغيرها من الأعراض".

ووصف كورونا بأنه مرض صعب ولعين، مشيرا إلى "أنه و4 من أفراد أسرته كانوا مصابين بالفيروس، وظهرت على كل شخص منهم أعراض مختلفة عن الآخر".

وأشار هيكل إلى أن "اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا يعتمد الآن بشكل رئيسي على الأشعة المقطعية على الصدر وتحاليل الدم، وأنه وأسرته اتبعوا بروتوكولا علاجيا موحدا".

وأعلن عن عودته لممارسة مهام منصبه من مكتبه وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بالفيروس.


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