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"الديهي": إريتريا الدولة الأهم في معادلة الأمن بالقرن الإفريقي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم مصر استقبلت رئيس جمهورية إريتريا الصديقة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإريترية عميقة وطويلة وتاريخية، مشيرًا إلى أن إرتيريا تطل بسواحلها على المنطقة الأسخن في العالم وهي منطقة باب المندب، مدخل حركة التجارة بقناة السويس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن إريتريا الدولة الأهم في معادلة الأمن الإفريقي في القرن الإفريقي؛ لكونها موقعها استراتيجي، والجغرافية تستنطق التاريخ  وتطل على باب المندب، مدخل المنطقة الملتهبة والمتأججة، موضحًا أن رئيس إريتريا أعلن أن علاقة إريتريا مع مصر استراتيجية، ودور مصر المحوري يحتم على الجميع التعاون والتعامل والتنسيق معها.

وتابع، أنه كان هناك صراع تاريخي بين إريتريا وإثيوبيا وكان هناك حرب استمرت عشرات السنين بين أسمرة وأديس أبابا، وحصلت إريتريا على استقلالها، معتبرًا أن إعلان استقلال إريتريا كان بمثابة قطع ذراع للأمة الإثيوبية، وأصبحت إثيوبيا بلا أي منفذ بحري.

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