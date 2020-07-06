الرئيس ناعيًا "العصار": "فقدنا قيادة عسكرية فذة"

06 يوليه 2020 - 08:00 م

نعت رئاسة الجمهورية، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم داخل إحدى المستشفيات.

وقالت الرئاسة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر احد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وأضاف البيان :" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

