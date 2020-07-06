عاجل.. وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

06 يوليه 2020 - 07:50 م

توفي منذ قليل الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بعد صراع قصير مع المرض.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد منح مؤخرا اللواء العصار رتبة الفريق الفخرى منذ أيام.

السيسي عن أحد المحاور في القاهرة: “هيكون على اسم الفريق محمد العصار”

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.