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"مدام رانيا".. رانيا يوسف تتصدر الترند بفيديو "المايوه"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

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تويتر

تحرش

رانيا يوسف

مايوه

ترند

تصدر هاشتاج "مدام رانيا" الترند للمرة الثانية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد نشر الفنانة رانيا يوسف فيديو يحتوي على لقطات لنجمات الشاشة المصرية بالمايوهات في أعمالهن الفنية وحياتهن الخاصة.

ونشرت رانيا يوسف الفيديو بهدف استعراض التغيير الذي حل على المجتمع المصري، وانتشار الهجوم على الفنانات اللاتي يظهرن بملابس مكشوفة مقارنة بعدم التعليق على أي فنانة ظهرت بمايوه من فنانات "الزمن الجميل".

وعلق رانيا يوسف على الفيديو بالقول :" ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسي لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت".

وتابعت :" وياريت كلنا نشير صور المتحرشين مع بعض  هناخد".

وكانت الفنانة رانيا يوسف طالبت بسن قانون رادع لمنع التحرش في مصر، في سياق تعليقها على اتهام الشاب أحمد بسام زكي بالتحرش بعشرات الفتيات وابتزازهن.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

واعتبرت أن "حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

وأضافت يوسف: "انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضًا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي. والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها "المواصلات" وغيرها) وأيضًا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وطالبت يوسف بسن قانون رادع للمتحرشين في مصر قائلة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".


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