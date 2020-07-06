أول تعليق من وليد سليمان بعد تجديد عقده مع الاهلي

06 يوليه 2020 - 07:07 م

قال وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يعتز بلقب خاتم سليمان متمنيا أن يكون عند حسن ظن جماهير النادي العريقة وتقديم الأفضل دائما.

وأضاف الحاوي في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى عن تجديد ملفه مع القلعة الحمراء قائلا:" التجديد للأهلي دون شروط أمر طبيعي فهو بيتي ولا يمكن أن أشترط على النادي، الانتماء للأهلي يمثل لنا الكثير".

وأكمل الحاوي: "الأهلي هرم مصر الرابع، ولا يقل عن أهرامات الجيزة، لدينا قيم ومبادئ وتقاليد يعلمها من تواجد ولعب بالنادي، ومن يغضب من هذا الحديث لا يعرف ذلك أو يريد أن يغير التاريخ، أي لاعب يتمنى إنهاء مشواره في الأهلي، الأهلي مثل النسب والشرف يضيف لأي شخص".

وتابع نجم الأهلى: "فترة التوقف كانت صعبة ولدينا اشتياق كبير لعودة النشاط، لذلك كان قرار عودة الدوري صائبا و حتميا، نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد حتى خوض المباريات بشكل فعلي".

وشدد: "الدوري لم يحسم بعد رغم تفوقنا في النقاط، الوقت مبكر للغاية ونحن كفريق لا نفكر في هذا الأمر سوى بعد الحسم بشكل رسمي والاحتفال مع جمهورنا، كما أننا لدينا رغبة قوية هذا العام في التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بعدما وصلنا في مرتين للنهائي في السنوات الأخيرة ولم نوفق".

