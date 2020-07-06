ابنة رجاء الجداوي تنفذ وصيتها أثناء دفنها..ماذا حدث؟

06 يوليه 2020 - 06:34 م

نفذت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي وصية والدتها، أثناء دفنها في مقابر السيدة عائشة والبساتين.

ونشرت وسائل إعلام، أن الفنانة رجاء الجداوي أوصت بدفنها بجوار خالتها الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا، والتي كانت ترتبط رجاء كثيرًا بها خلال حياتها وحتى اللحظات الأخيرة قبل وفاتها.

وأكدت مصادر أن ابنة رجاء الجداوي كانت حريصة على تنفيذ تلك الوصية على الرغم من أن مسقط رأس رجاء الجداوي يعود إلى محافظة الإسماعيلية وأن نقلها لمستشفى بتلك المحافظة تم تحسبًا لوفاتها فتكون قريبة من مدافن العائلة إلا أن وصية رجاء الجداوي غيرت جميع الترتيبات وأعادتها للقاهرة التي تربت وعملت بها طيلة أكثر من 60 عامًا.

وأفادت المصادر أنه فور وفاة رجاء الجداوي تم تأجير عمال في مقابر السيدة عائشة والبساتين، لتنظيف المقابر التي تتواجد فيها الراحلة تحية كاريوكا، منوهة إلى أنه تم فرش الأرض برمال صفراء ورشها بالمياه لاستقبال جثمان رجاء الجداوي والمصلين على جثمانها.

ورحلت أمس الأحد عن عالمنا الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، حيث خضعت للعزل الصحي داخل مستشفى أبوخليفة لمدة 43 يومًا، حيث توفيت بعد فشل العلاج بالبلازما نظرا لتقدمها في العمر وإصابتها بأمراض أخرى، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس حتى وفاتها.