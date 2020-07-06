الدولار يسجل تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهر ونصف

06 يوليه 2020 - 06:25 م

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأثنين 6 يوليو 2020، في البنك المركزي المصري بقيمة تراوحت بين قرشا و4 قروش، لينخفض دون الـ 16 جنيها لأول مرة منذ 6 أسابيع.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.99 جنيها للشراء، و 16.12 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 16.01 جنيه للشراء، و 16.11 جنيه.

يأتي ذلك بعد تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، بقيمة تراوحت بين قرشين إلي 4 قروش في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.01 للشراء، 16.11 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.

