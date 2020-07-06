» 794 جنيهًا.. ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

06 يوليه 2020 - 06:15 م

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين وبدون أي تغيير منذ أمس لدى محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم 794 جنيها كأعلى سعر له وحتى أمس الأحد.

سعر الذهب مستقر بختام تعاملات اليوم الأحد

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 907 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 681 جنيه كأعلي سعر له منذ أمس.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 529 جنيه .

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 907.43 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 28.221 ألف جنيه والجنيه الذهب بـ 6352 جنيه.

