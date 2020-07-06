  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:42 م
Advertisements
بحث متقدم
رانيا يوسف

"مدام رانيا".. رانيا يوسف تتصدر الترند بفيديو "المايوه"

ترامب

"ترامب" يتسبب في تفشي كورونا ببلاده.. تعرف على التفاصيل

لقطة من الفيديو

فيديو مرعب يهز دولة عربية.. عودة متوفى بكورونا للحياة

كورونا

بشرى سارة عن كورونا في لبنان والأردن

أرشيفية

أخطر من كورونا.. ما لا تعرفه عن "طاعون الموت الأسود"

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تنفذ وصيتها أثناء دفنها..ماذا حدث؟

دولار

الدولار يسجل تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهر ونصف

الكعبة

70 % من المقيمين و 30% من السعوديين.. السعودية تعلن تفاصيل الحج

ممدوح حمزة

إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر

ارشيفية

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

794 جنيهًا.. ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

آخر الأخبار

الذهب
الذهب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

#

696 جنيهًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب

الذهب بكام

اخبار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين وبدون أي تغيير منذ أمس لدى محالات الصاغة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم 794 جنيها كأعلى سعر له  وحتى أمس الأحد.
سعر الذهب مستقر بختام تعاملات اليوم الأحد
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 907 جنيه .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 681 جنيه كأعلي سعر له منذ أمس.
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 529 جنيه .
وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 907.43 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 28.221 ألف جنيه والجنيه الذهب بـ 6352 جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تنجو من كارثة تستهدف شبابها
» الأهلي يفاوض السد القطري للحصول على خدمات نجمه
» 794 جنيهًا.. ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار
» إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع
» قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي
» تأييد إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد تقبيله علم تركيا
» ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالكويت
» محافظ سوهاج: إزالة 20 تعد على الأراضي الزراعية
» صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا
» آخر لقاء إذاعي لـ"الجداوي"غدًا على موجات الأغاني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية