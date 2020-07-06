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بعد وفاة رجاء الجداوي..

يحيى الفخراني: لن أتعالج في مستشفيات الحكومة طالما كنت ميسورًا

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يحيى الفخراني ورجاء الجداوي
يحيى الفخراني ورجاء الجداوي

محمد فضل- متابعات

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فجر الفنان الكبير يحيى الفخراني، مفاجأة بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، مؤكدًا أنه أوصى أسرته بعدم علاجه في مستشفيات الحكومة إذا أصيب بأي مرض.

وكشف "الفخراني" سبب هذا القرار، بأنه بسبب تنمر البعض على مرض رجاء الجداوي لعلاجها على حساب الدولة.

وقال الفخراني في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب: "لما حصل تنمر على رجاء الجداوي على السوشيال ميديا اتقهرت.. وقلت لأولادي لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال".

وقال عمرو أديب: "اللي تنمر على رجاء الجداوي كان مستكتر عليها أن الدولة تنقلها المستشفى".

وتعرضت الفنانة رجاء الجداوي لهجوم كبير من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرعة قيام الحكومة بنقلها إلى مستشفى الإسماعيلية فور علمهم بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، وأجرت 3 مسحات تحاليل "pcr"، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا إلى أن توفيت أمس الأحد.

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