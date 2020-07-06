» إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع

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إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 600 حالة مقارنة مع رقم اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 4207 إصابات جديدة بالوباء (مقابل 3580 إصابة أمس).
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة 213716، بما في ذلك 62114 حالة نشطة منها 2254 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 52 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، بعد قفزة قياسية بـ58 وفاة يوم أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1968 حالة وفاة.

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