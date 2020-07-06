» ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالكويت

06 يوليه 2020 - 03:57 م

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا بالكويت، لتتخطى حاجز الـ50 ألف إصابة، بعد تسجيل 703 حالة جديدة،، اليوم الاثنين، مقابل 638 أمس الأحد.





وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 703، بعد أن كان 919 في 2 يونيو، و813 في 3 يونيو، و631 في 4 يونيو، و638 في 5 يونيو، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 50644 حالة.





وذكرت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس في البلاد، مقابل 1 في يوم 2 يونيو، و1 في 3 يونيو، و5 في 4 يونيو، و3 في 5 يونيو، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في الكويت 373 شخصا.



