مفاجأة صادمة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

06 يوليه 2020 - 03:46 م

كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن وجود إصابات كثيرة في العائلة سقطوا ضحايا لفيروس كورونا القاتل.





وقال الجداوي، إن 8 من أفراد عائلة الجداوي بالإسماعيلية حيث ولدت الفنانة سقطوا ضحية لفيروس كورونا.





وشيعت جنازة الفنانة الراحلة من مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أمس الأحد.



