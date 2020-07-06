  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
بحث متقدم
مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

«الجزيرة»: مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر

الذهب

الذهب المصري ينتعش مجددا كأفضل استثمار

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق انجازًا جديدًا في البريميرليج

يحيى الفخراني ورجاء الجداوي

بعد وفاة رجاء الجداوي.. يحيى الفخراني: لن أتعالج في مستشفيات الحكومة

السيسي مع نظيره الإريتيري

«سد النهضة» على مائدة الرئيس مع نظيره الإريتيري

رجاء الجداوي

مفاجأة صادمة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية

تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"

كورونا بالسعودية

إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع

كورونا

موجة جديدة من كورونا تضرب البلاد في الشتاء

الأرصاد

لمدة 24 ساعة..الأرصاد تعلن خبر هام للمواطنين

صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

روسيا

قارب

اليوم إندونيسيا



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يُظهر محاولات رجال الإنقاذ في إندونيسيا البحث عن المفقودين في البحر الذين كانوا على متن قارب غرق قبالة ويست تيمور شرقي إندونيسيا.

ولقي شخصان مصرعهما ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين جراء حادث المركب الذي كان في طريقه من كوبانج، المدينة الرئيسية في إقليم إيست نوسا تينجارا، إلى جزيرة روت القريبة وعلى متنه 28 شخصًا.

وتمكن الصيادون من إنقاذ 19 شخصًا، وانتشال جثة شخصين آخرين، ولا يزال البحث مستمرًا عن 7 مفقودين.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجزيرة»: مشروع ضخم يربط كل دول الخليج ماعدا قطر
» إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع
» قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي
» ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالكويت
» صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا
» "فايلر" يعدل موعد وصوله للقاهرة
» فوائد سحرية لـ"الكركديه" تعرف عليها
» 600 واق طبي للوجه للفرق الطبية بمستشفيات العزل
» رئيس الوزراء يتفقد مشروع "ترعة الزمر"
» حفل زفاف في مقبرة يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية