"المحافظين" يطالب بأخذ مصالح الشعب بعين الاعتبار

06 يوليه 2020 - 02:43 م

أعلن المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، رفض الحزب تمرير قانون زيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات الذي تقدمت به الحكومة علي شكل فرض رسوم علي راديو السيارة بقيمة 100 جنيه.

وأشار قرطام أن رسوم تجديد رخص السيارات في مصر أصبحت من الأعلى عالميا ، بجانب قيمة الضرائب والجمارك التى يتحملها المواطنون عند شراء السيارة بقيمة قد تزيد عن ثمنها الحقيقي ، وفى الماضى كانت الحكومة تجد بعض التبرير عندما كانت الدولة تتحمل دعم الوقود ، إلا أنه مع إلغاء الدعم واستمرار ارتفاع قيمة الجمارك فلا يجوز أبدا التفكير في الموافقة علي زيادة رسوم الترخيص ولو قرشا واحدا.

وأوضح قرطام على أنه في كل الأحوال قيمة ال 100 جنيه المخصصة كرسوم لن تعود بأى فائدة على أصحاب السيارات ، وإنما سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الداخلية ومصالح أخرى ، ولا تعود علي أصحاب السيارات بأى نفع من خدمات لها ارتباط مباشر ، فضلا عن أن السيارات الحديثة لن تحتوي علي راديوهات ، وإنما ستضم كومبيوتر تستطيع من خلالها الاستماع عبر الانترنت ، وسيدفع صاحب السيارة فاتورة الاستهلاك .