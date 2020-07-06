» "فايلر" يعدل موعد وصوله للقاهرة

06 يوليه 2020 - 02:19 م

عدل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، موعد وصوله إلى القاهرة اليوم الإثنين، تمهيدًا لقيادته تدريبات الفريق الفترة المقبلة.

ويعود فايلر للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين، فاضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطارًا من سويسرا إلى فرنسا، على أن يعود لمطار القاهرة فى الثامنة مساءً، وذلك بعدما قام بتغيير رحلته الأولى، والتى كان من المفترض وصولها فى تمام العاشرة والنصف مساء للقاهرة.