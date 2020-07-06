» فوائد سحرية لـ"الكركديه" تعرف عليها

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الكركديه
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

السكر

الكركديه

يعتبر الكركديه من المشروبات التي يقبل علي تناولها الكثيرون وارتبط في الأذهان بقدرته علي ضبط ضغط الدم ، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن له قدرة كبيرة علي علاج الكثير من الأمراض، وذلك لاحتوائه علي مواد لها قدرة علي تثبيط بكتيريا الإشريكية القولونية، وهي بكتريا تسبب الالتهاب الرئوي والمسالك البولية والإسهال .

كما أن ظهرت دراسة جديدة أن له نشاط مضاد للاكتئاب، ومن الممكن أن يساعد في علاج السكر من النوع الثاني ويحسن حساسية الأنسولين، و ذلك لاحتواء الكركديه علي مواد كيميائية نباتية.

في حين أظهرت دراسة أخرى أن حمض الكركديه البروتوتاتيكويك، وهو مركب فينولي مستخلص من زهرة الكركديه المجففة ، قد أظهر تحفيز خلايا سرطان الدم في البشر .


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