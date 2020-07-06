» 600 واق طبي للوجه للفرق الطبية بمستشفيات العزل

06 يوليه 2020 - 01:56 م

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية و بولي بلاست أنهما بصدد تقديم 600 واق طبى للوجه لدعم الفرق الطبية بمستشفيات العزل ضمن مبادرة حماية التى أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وصرح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن الواقى الطبي للوجه سوف يتم تقديمه لمستشفيات العزل الصحى بالمحافظات المختلفة وأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم فريق الأطباء والممرضين " جيش مصر الأبيض" الذين يقفون فى الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء القاتل دون النظر إلى أثره عليهم، كذلك لمساعدتهم في أداء مهامهم ولحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورنا لهم.

وأوضح عبد الفتاح أن المؤسسة وضمن مبادرتها حماية ماضية فى تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمتضررى فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية بتوزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة الغير منتظمة، و تقديم مساعدات مالية على الأسر الأكثر احتياجا وتضررا من وباء كورونا، فضلا عن توزيع حقائب وكراتين وقاية لجميع دور الأيتام والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي