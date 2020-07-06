إصابة محمد صلاح بـ "كورونا"

06 يوليه 2020 - 01:40 م

أعلن الفنان محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "صلاح": "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه".

وأضاف الفنان قائلا: "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي .. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب .. لأني حسيت إحساس غريب حسيت أني مش خايف من الموت .. أنا خايف أني أموت قبل ماشوف النجاح .. استغربت وقولت لنفسي أنت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا .. أنا خايف أموت قبل ماشوف نجاحي .. بلدنا بقى الحلم فيها .. أنك بس تشتغل .. أنت بس بتحاول طول الوقت انك تشتغل.. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك.

وتابع: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وماوقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر .. اجمل مافي الوجود الحلم والطموح واقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده".