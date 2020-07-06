لمدة 24 ساعة..الأرصاد تعلن خبر هام للمواطنين

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إيمان شاكر



أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم ليست مختلفة عن الأمس، مشيرة إلي أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد شعورها بحرارة الطقس.

وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، قائلة :"إننا سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات اعتبارا من الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 39 درجة".

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع مؤقت، وستعاود درجات الحرارة للانخفاض يوم الأربعاء، مع وجود شبورة مائية، مناشدة المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، محذرة من وجود شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.

 وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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