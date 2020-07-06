السعودية تكشف حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

نفت مؤسسة النقد السعودية صحة مايتداول بشأن تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة "حيث أوضحت عدم صحة ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن توجه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة".

وأكدت المؤسسة في بيان لها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توجيه البنوك والمصارف في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.