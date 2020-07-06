» 550 أتوبيسا جديدا بتكلفة نصف مليار جنيه في القاهرة

06 يوليه 2020 - 12:33 م

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه بالتزامن مع احتفال القاهرة اليوم بعيدها القومي هناك العديد من المشروعات الخدمية الجديدة التي يتم توفيرها للمواطنين ، ضمنها 19 مدرسة " بناء حديث – توسعة – تطوير" بالأحياء الأكثر احتياجا بإجمالي 333 فصل بتكلفة 123 مليون جنيه .

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم تزويد 550 أتوبيسا جديدا ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ويصبح متواجد 3250 أتوبيس بطاقة 5 ملايين راكب في اليوم بالإضافة إلي فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة .

جدير بالذكر أن اليوم يمر 1051 عام علي تأسيس مدينة القاهرة علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 ميلاديا في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ، وسميت قديما بالفسطاط والقطائع كما عرفت بالمنصورية وتحول اسمها إلي القاهرة بعد أن فتحها الصقلي في 6 يوليو 969 .