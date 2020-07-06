» تسمم أسرة بالكامل في سوهاج بسبب طعام فاسد

06 يوليه 2020 - 12:23 م

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بناحية الشيخ عواجة دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج .

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة طهطا بورود بلاغ من مستشفي طهطا العام بوصول " س. ت " 50 عام ربة منزل و أطفالها " م " و " ن " 10 سنوات ، و " أ " 8 سنوات ، و " إ" 5 سنوات مصابين بإعياء وقئ و إسهال ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

وقالت الأم بعد إجراء الإسعافات اللازمة لها أن إصابتها حدثت بعد تناولها وأبنائها وجبة طعام منزلي فاسدة نافية الشبهة الجنائية .