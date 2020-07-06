"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مصير اتحاد الكرة

06 يوليه 2020 - 12:14 م

كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سوف يمد عمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة قد تصل لستة أشهر.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعى: "اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتهى مهمتها فى 31 يوليو الجارى، وقرار مد عملها أكثر من شهرين أصبح مؤكدًا فيما تبدو المؤشرات أن قرار المد قد يكون لمدة ستة أشهر كاملة ".

وأضاف شوبير: "وضع لوائح الانتخابات يشبه الولادة المتعثرة دائمًا فى اتحاد الكرة، وأؤكد لائحة اتحاد الكرة لم تعتمد من الفيفا ولا تزال هناك مفاوضات فى هذا الشأن".

وتابع : "لو السما انطبقت على الأرض اللجنة الخماسية لن تدعو الجمعية لإقرار اللائحة فى الموعد المحدد، على حد وصفه ، مضيفا: "هناك اقتراح لعقد الجمعية بالفيديو أون لاين ولكن الاقتراح قوبل بالرفض".